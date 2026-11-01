Японія запускає агентство для координації реагування на катастрофи — The Japan Times

У Японії в понеділок розпочне роботу Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями. Воно координуватиме підготовку країни до великих природних катастроф і реагування на них, зокрема у разі масштабної катастрофи в Токійській агломерації. Як повідомляє The Japan Times, нова структура має стати централізованим оперативним центром для взаємодії міністерств і місцевих органів влади.

Повноваження та завдання

Агентство зможе видавати директиви міністерствам та іншим державним відомствам. Водночас закон не передбачає покарання за невиконання таких вказівок. Політичний журналіст Тецуо Судзукі, який входив до урядової консультативної ради зі створення відомства, вважає, що ключовим викликом стане забезпечення швидкого й ефективного виконання директив, а також уникнення суперечок між бюрократичними структурами.

Нова установа перебере функції підрозділу з управління стихійними лихами при Кабінеті міністрів. Кількість її працівників збільшать приблизно з 220 до 350. До основних завдань агентства належатимуть розвиток готовності до катастроф, оцінка регіональних ризиків, розроблення планів реагування на основі моделювання, виявлення прогалин у чинних заходах та залучення приватного сектору до місцевої системи запобігання лихам.

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Регіональні бюро та роль бізнесу

До літа 2028 року агентство планує відкрити регіональні бюро в районах, де прогнозують сильні землетруси. Серед них — зона Нанкайського жолоба, що простягається вздовж тихоокеанського узбережжя від префектури Сідзуока до префектури Міядзакі. Понад 40 організацій місцевого самоврядування вже висловили зацікавленість у розміщенні такого бюро.

Агентство також має намір розширювати партнерства держави й бізнесу, щоб компаніям було простіше допомагати в реагуванні на катастрофи, зокрема у завданнях, які часто виконують Сили самооборони Японії. Державний міністр з питань запобігання катастрофам Ґосі Хосоно, який очолить нову структуру, наголосив на необхідності індивідуальної підготовки населення та закликав людей запасатися критично важливими речами для надзвичайних ситуацій. Він також застеріг від надмірної залежності від Сил самооборони під час масштабних лих.

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