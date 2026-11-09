Японія запустить онлайн-систему для повідомлень про інциденти — The Japan Times

У Японії Міністерство охорони здоров’я, праці та добробуту планує у квітні запустити онлайн-систему для повідомлень про інциденти у закладах догляду. Через неї надавачі послуг з догляду зможуть безпосередньо повідомляти про випадки, зокрема падіння підопічних або помилки з ліками.

Дані надходитимуть двом рівням влади

Нова система має допомогти місцевим і центральним органам влади оперативніше виявляти такі інциденти, аналізувати їхні причини та розробляти заходи для запобігання подібним випадкам. Як повідомляє The Japan Times, нині заклади догляду зобов’язані інформувати муніципалітети, однак місцева влада не зобов’язана передавати ці відомості центральному уряду.

Через це національна влада не мала повної картини щодо таких інцидентів у країні, що ускладнювало аналіз загальнонаціональних тенденцій і розгляд можливих удосконалень.

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Єдині форми для муніципалітетів

Після запуску платформи дані, внесені надавачами послуг, автоматично надходитимуть і муніципалітетам, і центральному уряду. Це дасть місцевій владі змогу швидше виявляти інциденти, а національній — збирати повніші дані з усієї Японії.

Міністерство також стандартизує форми звітності, які зараз відрізняються залежно від муніципалітету. У новій системі передбачать спільні поля для зазначення місця й часу інциденту, рівня потреби підопічного в догляді, отриманих травм, дій закладу та його оцінки причин події. Очікується, що уніфікований формат підвищить точність звітів.

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