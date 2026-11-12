Японія знову застерегла від різких коливань валютного курсу — Channel NewsAsia

У Японії заступник міністра фінансів із міжнародних справ Ацуші Мімура знову застеріг від надмірної волатильності на валютному ринку, коли єна наблизилася до ключового рівня 160 за долар США.

Заява японського посадовця

Мімура заявив журналістам, що не коментуватиме поточний рівень обмінного курсу, однак вважає останні валютні коливання надто стрімкими. Він також сказав, що ще зарано забувати про події цього літа. Його слова, ймовірно, стосувалися інтервенцій Японії з купівлі єни наприкінці липня та на початку серпня. Одна з таких операцій, за даними Channel NewsAsia, була проведена спільно зі США.

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Курс наблизився до 160 єн за долар

Уранці 12 листопада долар зріс до 159,94 єни, досягнувши найвищого рівня більш ніж за два місяці. Американська валюта зміцнювалася на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки після високих показників інфляції у США та жорстких заяв представників американського регулятора.

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