Японська енергетична компанія TEPCO відкладе перезапуск енергоблока №7 на АЕС «Касівадзакі-Каріва» в префектурі Ніїґата. Під час робіт компанія виявила проблему з міцністю бетонної конструкції, у якій розміщується реактор, повідомляє OilPrice.

Перегляд графіка запуску

TEPCO планувала перезапустити сьомий енергоблок у серпні 2029 року. Тепер компанія має переглянути будівельні роботи та графік перезапуску, щоб виконати антитерористичні вимоги японського ядерного регулятора. Вони передбачають, що споруда має бути достатньо міцною, аби витримати навмисне падіння літака.

Проблему з міцністю бетонної конструкції виявили у вересні. Суперінтендант АЕС «Касівадзакі-Каріва» Такеюкі Інаґакі заявив на брифінгу, що поки зарано називати оновлені строки. За його словами, підрядник, який має звести конструкцію для реактора, допускає перенесення запланованого на серпень 2029 року перезапуску більш ніж на рік.

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Повернення до атомної генерації

АЕС «Касівадзакі-Каріва» є найбільшою у світі за встановленою потужністю — майже 8 ГВт. Раніше цього року TEPCO перезапустила на станції енергоблок №6, уперше повернувшись до виробництва атомної електроенергії майже за 15 років після аварії на Фукусімі у 2011 році.

До аварії атомна енергетика забезпечувала близько 30% виробництва електроенергії в Японії. Після катастрофи всі реактори в країні зупинили для перевірок безпеки. Від 2015 року Японія перезапустила 15 із 33 реакторів, ще сім проходять процедуру погодження для відновлення роботи.

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