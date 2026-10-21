Японська партія, що фактично розпалася, отримала ¥584 млн — The Japan Times

Міністерство внутрішніх справ Японії виплатило майже розформованому опозиційному Центристському реформістському альянсу ¥584 млн державних субсидій. Гроші надійшли в межах третього цьогорічного траншу фінансування політичних партій.

Як повідомляє The Japan Times, альянс фактично припинив діяльність у вересні. Водночас депутат Палати представників Со Ватанабе залишився єдиним членом партії, щоб вона могла отримати субсидію та використати її для покриття витрат, пов’язаних із лютневими виборами до нижньої палати парламенту.

Як розподіляють кошти

Розмір державного фінансування для японських партій визначають, зокрема, за кількістю їхніх депутатів станом на 1 січня та 9 лютого — день після виборів до Палати представників. Кошти виплачують чотирма частинами: у квітні, липні, жовтні та грудні.

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Отримання субсидії Центристським реформістським альянсом викликало критику, оскільки партія практично припинила політичну активність. Усі її законодавці, крім Ватанабе, вийшли з партії.

Виплати іншим партіям

Частина колишніх депутатів альянсу з Палати представників, які раніше належали до Конституційно-демократичної партії Японії, створила Демократичну реформістську партію. Новостворена сила державних субсидій не отримала.

Правляча Ліберально-демократична партія в цьому транші одержала ¥3,84 млрд, а її союзник — Японська партія інновацій — ¥703 млн. Серед опозиційних сил Конституційно-демократичній партії виділили ¥779 млн, Демократичній партії для народу — ¥678 млн, а партії Sanseito — ¥497 млн. Комуністична партія Японії, яка виступає проти системи політичних субсидій, не подавала заявки на державні кошти.

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