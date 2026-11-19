Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA змінило фінальний план місії зонда Hayabusa2 через проблеми з його іонними двигунами. Апарат більше не здійснюватиме зближення та спробу посадки на навколоземний астероїд 1998 KY26 у 2031 році. Натомість у квітні 2028 року зонд має на великій швидкості пролетіти повз інший малий астероїд — 2015 BM510.

Несправність двигуна

Як повідомляє Space.com, останній працездатний двигун із чотирьох іонних двигунів Hayabusa2 дав збій у середині серпня. Крім того, датчик зафіксував неочікувану ерозію поверхні космічного апарата під час його тривалої подорожі.

Керівник розширеної місії Юя Мімасу заявив, що погіршення стану бортового обладнання стає дедалі помітнішим. JAXA оголосило про зміну цілі місії на пресконференції 17 листопада, наступного дня після засідання підкомітету з космічної політики Кабінету міністрів Японії.

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Нова ціль місії

Hayabusa2 запустили у 2014 році для збирання матеріалу з астероїда Рюґу. У грудні 2020 року зразки доставили на Землю в капсулі, а основний апарат продовжив розширену дослідницьку місію. У липні він здійснив надзвичайно близький проліт повз двоголовий астероїд Торіфуне.

Новою ціллю Hayabusa2 стане астероїд 2015 BM510. Науковці класифікують його як астероїд D-типу: він, імовірно, багатий на органічні речовини, має кометоподібні властивості та міг походити із зовнішньої частини Сонячної системи. Цей об’єкт також є головною ціллю запропонованої Європейському космічному агентству серії місій mini-Fast.

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