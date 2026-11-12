Японське дослідження пов’язало втрату зубів із вищим ризиком деменції — ScienceAlert

Японські дослідники виявили зв’язок між втратою зубів та підвищеною частотою деменції серед людей віком від 65 років. Як повідомляє ScienceAlert, науковці проаналізували дані 47 293 учасників Japan Gerontological Evaluation Study, за якими спостерігали приблизно дев’ять років — із 2013 до 2022 року.

За цей період у 8247 учасників, або 17,4% вибірки, розвинулася деменція. Дослідники використали кількість збережених зубів як показник стану здоров’я ротової порожнини, оскільки втрата зубів може бути наслідком тривалої історії карієсу або тяжких захворювань ясен.

Частота деменції зростала зі втратою зубів

Серед учасників, які мали щонайменше 20 зубів, частота деменції становила 1,63 випадку на 100 людино-років. Для людей із 10–19 зубами цей показник дорівнював 2,31, із 1–9 зубами — 2,97, а серед тих, хто не мав жодного зуба, — 4,34.

Після врахування статі, віку та еквівалентного доходу ризик деменції був на 14% вищим у групі з 10–19 зубами, на 12% — у групі з 1–9 зубами та на 27% вищим серед людей без зубів порівняно з учасниками, які мали 20 або більше зубів.

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Порівняння з іншими факторами ризику

Дослідники також оцінили популяційну частку ризику — статистичний показник, що моделює можливий внесок фактора в кількість випадків хвороби за умови причинного зв’язку. Для втрати зубів вона становила 7,2%. Це був третій за величиною показник у дослідженні після депресивних симптомів — 10,5% — та соціальної ізоляції — 9,4%.

Серед чоловіків оцінка для втрати зубів була найбільшою серед усіх проаналізованих факторів і становила 12%. Серед жінок вона посіла четверте місце — 6,1%.

Автори наголошують, що дослідження не доводить, ніби втрата зубів спричиняє деменцію або що її запобігання обов’язково зменшить кількість випадків хвороби. Дані також ґрунтувалися на самооцінках учасників. Серед можливих пояснень зв’язку науковці назвали труднощі з пережовуванням їжі та погіршення харчування, соціальну ізоляцію й запалення в ротовій порожнині.

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