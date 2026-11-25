Японські бейсболісти Теруакі Сато та Кайма Тайра домовилися про перехід до клубів MLB у США та Канаді: Сато має приєднатися до «Чикаго Кабс», а Тайра — до «Торонто Блю Джейс». Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на кілька американських медіа.

Контракт Сато з Чикаго

За даними журналіста ESPN Джеффа Пассана, 27-річний Сато погодив із «Кабс» шестирічну угоду на $120 млн. Ліворукий відбивач провів сім сезонів у «Хансін Тайгерс»: його середній показник відбивання за кар’єру становить 0,271, він вибив 163 хоумрани та набрав 518 RBI.

У сезоні 2026 року Сато здобув Потрійну корону Центральної ліги японського професійного бейсболу, завершивши його з показником відбивання 0,306, 39 хоумранами та 106 RBI. Він також очолив лігу за OPS — 0,991, кількістю хітів — 165 та даблів — 40. У 2025 році Сато був найціннішим гравцем Центральної ліги.

Сато двічі здобував «Золоту рукавичку» як третій бейсмен — у 2025 та 2026 роках. Водночас у «Чикаго», за очікуваннями, він гратиме в аутфілді, оскільки позицію третього бейсмена в команді займає Алекс Брегман.

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Тайра переходить до Торонто

Пассан також повідомив, що 27-річний Тайра погодив п’ятирічний контракт із «Торонто Блю Джейс» на $80 млн. Угода передбачає підписний бонус у $5 млн і можливість для гравця вийти з контракту після третього сезону.

Праворукий пітчер виступав за «Сайтама Сейбу Лайонс» із 2019 року як стартовий пітчер і реливер. За 592 інінги в NPB він здобув 37 перемог за 24 поразок, зробив 62 сейви та має ERA 1,78.

У сезоні 2026 року «Лайонс» використовували Тайру як стартового пітчера. Він завершив сезон із балансом 12–5, ERA 1,36 та 141 страйкаутом у 146 інінгах, став найкращим у Тихоокеанській лізі за ERA та отримав «Золоту рукавичку». У «Блю Джейс» Тайра стане другим колишнім гравцем NPB після Казуми Окамото.

Угоди до можливого локауту

Сато й Тайра домовилися про контракти за кілька днів до 1 грудня, коли спливає чинна колективна угода між MLB і профспілкою гравців. Якщо сторони не досягнуть нової домовленості до цієї дати, всю діяльність ліги буде призупинено. Єдиним із трьох гравців NPB, які цього року намагаються перейти до MLB через систему posting, залишається пітчер «Хоккайдо Ніппон-Хем Файтерс» Хіромі Іто.

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