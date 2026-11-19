Японські дослідники розробили МРТ-підхід, який дав змогу візуалізувати активність ферменту параоксонази в печінці живих мишей. Як повідомляє News-Medical, метод випробували на моделях метаболічно-асоційованої стеатотичної хвороби печінки та її запальної форми — метаболічно-асоційованого стеатогепатиту.

Молекулярний зонд для МРТ

Над розробкою працювала спільна група на чолі з Йоїчі Такакусагі з Національних інститутів квантової науки і технологій Японії за участю Дайчі Канеко, Акарі Ікеди з Nippon Sanso Corporation та інших фахівців. Вони створили молекулярний зонд на основі мевалонолактону, позначеного вуглецем-13.

Параоксоназа, або PON, переважно виробляється в печінці та бере участь у метаболізмі ліпідів і захисті від окиснювального стресу. Фермент перетворює мевалонолактон на мевалонову кислоту. Порівнюючи МРТ-сигнали від цих двох речовин, дослідники змогли оцінювати активність PON безпосередньо в печінці.

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Зниження активності з прогресуванням хвороби

Для посилення сигналу команда застосувала гіперполяризацію. За даними дослідників, гіперполяризатор SpinAligner, встановлений в Інституті квантової науки про життя QST, забезпечив приблизно у 230 тисяч разів сильніший сигнал порівняно зі звичайними умовами МРТ. У мишей для візуалізації активності ферменту в печінці вистачило сканування тривалістю близько 20 секунд.

У тварин, яких годували спеціальним раціоном для моделювання стеатотичної хвороби печінки та стеатогепатиту, активність PON у печінці поступово знижувалася разом із прогресуванням захворювання. Автори вважають, що надалі адаптація таких зондів до інших ферментів може допомогти створювати методи візуалізації біохімічної активності, а не лише анатомічних змін. Результати опублікували 12 листопада 2026 року в журналі Sensors & Diagnostics.

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