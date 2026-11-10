Японські науковці показали, як фаговий білок блокує MurJ — News-Medical

Дослідники з Нараського інституту науки і технологій у Японії з’ясували, яким чином білок бактеріофага Sgl PP7 пригнічує роботу MurJ — бактеріального транспортера, потрібного для перенесення ліпідів, з яких формується клітинна стінка. Результати роботи опублікували 27 жовтня 2026 року в журналі PLOS Biology, повідомляє News-Medical.

Як білок зупиняє транспортер

Команда під керівництвом асистента професора Хідетаки Коги дослідила комплекс MurJ–Sgl PP7 за допомогою кріоелектронної мікроскопії. Також науковці провели експерименти зі спрямованими мутаціями білків, лізисом бактеріальних клітин і комп’ютерним моделюванням.

Вони встановили, що Sgl PP7 розташовується вздовж канавки MurJ, яка зв’язує ліпіди, а його короткий С-кінцевий фрагмент входить у глибоку внутрішню порожнину транспортера. Така взаємодія стабілізує MurJ у конформації, спрямованій назовні, й не дає йому здійснювати структурні зміни, потрібні для перенесення ліпідів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Різні білки діють на одну мішень

Дослідники порівняли механізм Sgl PP7 із двома іншими відомими фаговими білками — Lys M і Sgl CJ3. Хоча вони по-різному зв’язуються з MurJ, усі три стабілізують подібну конфігурацію цього транспортера. За словами Хідетаки Коги, результати вказують на конвергентну еволюцію до спільної мішені через різні механізми пригнічення.

Автори роботи зазначають, що розуміння таких взаємодій може стати основою для пошуку препаратів, націлених на MurJ, а також для створення штучних фагових білків із вибірковою антибактеріальною дією. Водночас дослідження перебуває на стадії фундаментальної науки.

Читай нас у