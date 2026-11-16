Японські науковці виявили зв’язок жорсткості тканин із фіброзом печінки — News-Medical

Дослідники Інституту науки Токіо в Японії з’ясували, що жорсткість позаклітинного матриксу впливає на ранню активацію зірчастих клітин печінки та пов’язана з напрямом їхнього подальшого розвитку. М’яке середовище асоціювалося зі станами клітин, пов’язаними з відновленням тканини, тоді як жорстке — з програмами експресії генів, характерними для фіброзу, повідомляє News-Medical.

Як досліджували клітини

Зірчасті клітини печінки відіграють ключову роль у фіброзі: у відповідь на ушкодження вони виробляють компоненти позаклітинного матриксу, зокрема колаген. Це може підвищувати жорсткість тканини. За хронічного ушкодження печінки надмірне накопичення такого матриксу сприяє фіброзу, який здатен прогресувати до цирозу.

Команда під керівництвом професора Сея Какінуми культивувала первинні зірчасті клітини печінки мишей на підкладках із полідиметилсилоксану різної жорсткості: 0,2 кПа для м’якого середовища та 32 кПа для жорсткого. Як референтний варіант також використали стандартний полістирол для клітинних культур. Науковці застосували одноклітинне секвенування РНК у різні моменти часу, а також методи аналізу псевдочасу й RNA velocity. Результати додатково зіставили з відкритими даними про ушкодження печінки у мишей і людей.

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Генна програма, пов’язана з цирозом

У м’яких умовах клітини мали більш округлу форму та демонстрували перехідну програму експресії генів, пов’язану з активністю Nrf2. Також у них зростала експресія факторів, асоційованих із регенерацією, зокрема Hgf і Rspo3.

За жорсткого середовища клітини формували іншу транскрипційну програму, пов’язану з ранньою активацією та фіброзом. Дослідники назвали відповідний набір генів HSC EarlyHardSignature. Його виявили у фіброзних перегородках тканини людської печінки; у дослідженій когорті пацієнтів ця генна сигнатура була пов’язана з тяжкістю цирозу та подальшим прогресуванням хвороби.

Автори зазначили, що підвищена жорсткість печінки може змінювати стан зірчастих клітин і надалі посилювати фіброз, формуючи цикл самопідсилення. Водночас прогностичне та функціональне значення виявленої сигнатури потребує додаткової перевірки. Результати опублікували онлайн 1 вересня 2026 року в журналі Hepatology International.

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