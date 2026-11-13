У Японії дослідницька група заявила, що першою у світі створила гібридні клітини шляхом злиття одноклітинної водорості Cyanidioschyzon merolae з культивованими тваринними клітинами. Учені назвали такі клітини «планімальними». До роботи долучилися фахівці Токійського університету, Інституту науки Токіо, університету Кіндай та інших установ, повідомляє The Japan Times.

ДНК водорості вбудували у хромосоми

За даними команди, усю ДНК C. merolae вдалося інтегрувати в хромосоми тваринних клітин. Для експерименту використали клітини яєчників китайського хом’яка, які застосовують у виробництві ліків та іншої продукції.

Водорість не має клітинної стінки та вирізняється невеликим геномом. Дослідники з’єднали її з тваринними клітинами за допомогою поліетиленгліколю — поширеного методу злиття клітин. Попри низьку ефективність процесу, вони отримали клітини з інтегрованою ДНК водорості.

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Клітини поки не здійснюють фотосинтез

Функціонально отримані клітини залишилися тваринними: ДНК водорості була пригнічена механізмом метилювання, а хлоропласти, які забезпечують фотосинтез, зруйнувалися під час злиття. Водночас гібридні клітини ділилися й розмножувалися понад 150 поколінь, як і звичайні культивовані тваринні клітини.

Професор Вищої школи передових наук Токійського університету Сачіхіро Мацүнага заявив, що команда сподівається надалі ввести хлоропласти та активувати гени водорості, щоб клітини виробляли кисень завдяки фотосинтезу. За оцінкою дослідників, масове культивування клітин, здатних виробляти корисні тваринні й рослинні білки за допомогою фотосинтезу, могло б відкрити нові підходи до виробництва ліків і культивованого м’яса. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Communications.

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