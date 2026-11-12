У Японії правляча Ліберально-демократична партія, її коаліційний партнер Японська партія інновацій та опозиційна Демократична партія для народу спільно внесли законопроєкт про скорочення складу нижньої палати парламенту на 31 місце. Усі скорочення стосуватимуться депутатів, яких обирають за пропорційною системою, тоді як кількість одномандатних округів не зміниться.

Як повідомляє The Japan Times, партії прагнуть ухвалити документ до 12 грудня — завершення нинішньої сесії парламенту. Минулого червня Ліберально-демократична партія та Японська партія інновацій уже подавали схожий законопроєкт, який передбачав скорочення 45 пропорційних мандатів.

Зміни у пропорційній системі

Оновлений документ передбачає об’єднання пропорційних блоків Тюґоку та Сікоку, через що їхня загальна кількість у країні зменшиться з 11 до 10. Розподіляти мандати пропонують за модифікованим методом Сент-Лаґю, який, на відміну від чинного методу Д’Ондта, має давати меншим партіям кращі шанси на здобуття місць.

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Водночас кандидатам, які балотуються одночасно в одномандатному окрузі та за партійним списком і програють в окрузі, буде потрібно набрати щонайменше одну шосту дійсних голосів. Наразі поріг становить одну десяту. Якщо партія не матиме достатньо кандидатів, щоб заповнити отримані пропорційні мандати, ці місця залишатимуться вакантними, а не перерозподілятимуться між іншими політичними силами.

Заперечення опозиції

Партія Комейто заявила, що скорочення лише пропорційних мандатів посилить вагу одномандатних округів. Японська комуністична партія також виступила проти ініціативи, вважаючи, що запропоновані зміни ускладнять малим партіям здобуття місць і послаблять їхнє представництво.

У разі ухвалення нові правила можуть набути чинності разом з окремим законом про перегляд меж одномандатних округів за результатами перепису населення 2025 року — потенційно у 2027 році. Три партії, які подали законопроєкт, мають більшість в обох палатах парламенту.

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