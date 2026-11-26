Японська фінансова група Mizuho Financial Group завершила в Індії угоду з придбання у KKR контрольного пакета інвестиційного банку Avendus Capital. Угоду, про яку оголосили торік, оцінювали в суму до 47 млрд рупій, або $510 млн.

Avendus збереже бренд

Умовою підтримки угоди з боку Гаурава Діпака було збереження незалежності Avendus. Це дає компанії змогу продовжувати роботу під власним брендом і зберегти свою ідентичність.

За даними The Japan Times, Діпак провів із представниками Mizuho близько 200 розмов протягом майже двох років, перш ніж підтримати придбання контрольного пакета, що належав KKR.

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Транскордонні угоди

Придбання має допомогти Mizuho отримувати більші мандати на транскордонні угоди. Avendus розраховує скористатися мережею, галузевими знаннями та діловими зв’язками японської групи.

Mizuho є третім за розміром банком Японії. Група заявляє, що прагне увійти до числа провідних інвестиційних банків світу до 2030 року.

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