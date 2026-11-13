Японський журнал egg назвав 上等界隈 сленгом року — The Japan Times

Японський журнал egg, який висвітлює культуру gyaru, оголосив вислів 上等界隈 (jōtō kaiwai) головним сленговим словом року. Результати щорічної добірки журнал оприлюднив 1 листопада. Як повідомляє The Japan Times, за поясненням egg, цей вислів описує людей із рішучим і бунтівним характером або середовище навколо них.

Друга частина слова — 界隈 (kaiwai) — буквально означає район чи околицю, але в інтернеті її часто вживають на позначення спільноти або певної сцени. Слово 上等 (jōtō) має значення «першокласний», однак також може мати зухвалий, викличний відтінок.

Вплив реаліті-шоу

Поширення 上等界隈 пов'язують із реаліті-шоу Netflix Badly in Love, японська назва якого — ラヴ上等. Серед учасниць шоу були колишня модель egg Kiiripu та модель журналу nuts Ruru. За версією egg, саме дописи Ruru в соціальних мережах допомогли популяризувати вираз.

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Журнал egg заснували 1995 року; він став одним із найвідоміших медіа про культуру gyaru, зокрема про моду, макіяж і погляди молодих жінок, пов'язані з токійським районом Сібуя. Друковану версію видання призупинили у 2014 році, а 2018-го воно відновило роботу в онлайн-форматі та знайшло аудиторію в соцмережах.

Сленг про стосунки та нескінченний скролінг

Друге місце у списку посів запозичений з англійської вираз フレネミー (furenemī) — «френемі», тобто людина, яка поводиться як друг, але насправді є недоброзичливцем. До добірки також увійшло ばり気まずい (bari kimazui) — «надзвичайно незручно»; частка bari, характерна для західнояпонських діалектів, посилює значення слова «незручно».

Серед інших виразів — ドパガキ (dopagaki), поєднання слів «дофамін» і «дитина» або «шибеник». Так називають людину, яка постійно шукає нових стимулів: наприклад, дивиться відео на подвійній швидкості або відкриває TikTok на хвилину й повертається за годину. У шортлист загальнояпонської премії нових слів і модних висловів також потрапили ドパガキ та フレネミー.

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