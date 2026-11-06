Яшар закликала доручити Ейзенкоту формування уряду — Anadolu Agency

В Ізраїлі партія «Яшар» закликала президента Іцхака Герцога якнайшвидше доручити формування нового уряду голові політсили Гаді Айзенкоту. Під час консультацій із фракціями Кнесету Айзенкот отримав 67 рекомендацій, тоді як прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу — 46, повідомляє Anadolu Agency.

Позиція партії Яшар

У «Яшар» заявили, що показник Айзенкота є найбільшою кількістю рекомендацій, наданих кандидату на формування уряду з 2015 року. Партія вважає ці результати свідченням прагнення ізраїльтян до змін і браку довіри до Нетаньягу.

Політсила також заявила, що Нетаньягу очолює уряд, який виконує обов’язки, та має підтримку меншості — 46 місць. «Яшар» закликала доручити Айзенкоту сформувати уряд національної надзвичайної ситуації, який працюватиме для всіх громадян Ізраїлю.

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Рішення президента

Герцог після завершення консультацій з усіма фракціями Кнесету заявив, що результати видаються чіткими, однак можливість сформувати уряд залишається невизначеною через взаємні вето між блоками та всередині них. Президент планує провести додаткові особисті розмови з лідерами партій, щоб визначити, хто здатен сформувати коаліцію, і має намір надати мандат у неділю.

Парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 27 жовтня. Жоден із блоків — ані Нетаньягу, ані опозиції — не здобув абсолютної більшості. За ізраїльським законодавством президент після консультацій із парламентськими фракціями доручає депутату сформувати уряд, враховуючи його здатність заручитися підтримкою більшості в Кнесеті.

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