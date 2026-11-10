Яцковська четверта у штовханні ядра на Юнацьких іграх — Interia Sport

Польська спортсменка Кінга Яцковська посіла четверте місце у штовханні ядра на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, Сенегал. Її найкращим результатом стала спроба на 15,68 м. До п’ятої серії полька перебувала у трійці лідерок, однак єгиптянка Алаа Белал випередила її, штовхнувши ядро на 15,92 м.

Розподіл медалей

Золоту нагороду здобула угорка Жофі Мартон із результатом 16,47 м. Срібло виборола хорватка Зара Вельтрускі, яка показала 16,10 м, а бронза дісталася Белал. В останній серії Яцковська виконала спробу на 15,28 м, що не дозволило їй повернутися до медальної трійки.

За даними Interia Sport, під час змагань сталася плутанина з черговістю спроб: Белал увійшла до кола перед Яцковською. Після втручання суддів польська спортсменка отримала право виконати свою спробу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні виступи спортсменки

Яцковська в цьому сезоні двічі покращувала польський рекорд у приміщенні серед спортсменок до 18 років — до 17,90 м. Улітку вона стала віцечемпіонкою Європи U18 в італійському Рієті, а також вийшла до фіналу чемпіонату світу U20 в Юджині. Перед стартом у Дакарі спортсменка мала проблеми з ногою та спиною й повернулася до тренувань у жовтні.

Ще один представник Польщі в легкоатлетичній програмі, стрибун із жердиною Максиміліан Каня, став шостим із результатом 4,50 м. Загалом польська команда з шести спортсменів здобула в Дакарі дві медалі: Лена Качковська — у стрибках із жердиною, а Шимон Доленга — у бігу на 100 м.

Читай нас у