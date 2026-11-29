На дострокових парламентських виборах в Іспанії станом на 14:00 проголосували 45,5% виборців, які мають право голосу. Це на п'ять відсоткових пунктів більше, ніж на виборах у липні 2023 року, коли на цей час явка становила 40,5%, повідомляє Der Spiegel з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

Санчес розраховує на прогресивну більшість

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який проголосував у Мадриді близько 9:15, позитивно оцінив активність виборців. За даними газети El País, він назвав її історичною мобілізацією.

Санчес також заявив, що явка на рівні 75% або вище, ймовірно, забезпечила б прогресивну більшість. На виборах майже 39 мільйонів громадян обирають склад нового парламенту, від якого залежатиме формування майбутнього уряду. Санчес, який перебуває при владі майже вісім з половиною років, ризикує втратити посаду за підсумками голосування.

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Опитування віддають перевагу правому табору

Згідно з більшістю опитувань, Іспанська соціалістична робітнича партія Санчеса й консервативна Народна партія мають близькі показники. Водночас лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо разом з ультраправою партією Vox може здобути необхідні для більшості в Конгресі депутатів 176 мандатів.

Деякі опитування прогнозують правому табору до 200 місць, тоді як ліві сили можуть отримати не більш як 150 мандатів. Участь правопопулістів у центральному уряді стала б першою з часу завершення диктатури Франко в середині 1970-х років.

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