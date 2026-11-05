IBM, AMD і ORNL запустили платформу корекції квантових помилок — Channel NewsAsia

У США IBM, AMD та Оук-Риджська національна лабораторія (ORNL) запустили спільну платформу для тестування методів виявлення й виправлення помилок у квантових обчисленнях. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Поєднання квантових і класичних систем

Платформа поєднує квантові комп’ютери IBM, зокрема її 120-кубітний квантовий чип Nighthawk, із суперкомп’ютером Umbra лабораторії ORNL. Umbra працює на графічних процесорах AMD Instinct і центральних процесорах AMD EPYC.

Система дасть дослідникам змогу випробовувати способи виявлення та виправлення квантових помилок, поєднуючи класичні й квантові обчислювальні ресурси. Кубіти є базовими одиницями інформації у квантових комп’ютерах, водночас їхні обчислення залишаються вразливими до помилок.

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Цілі до 2028 року

Проєкт підтримує мету Міністерства енергетики США створити до кінця 2028 року квантовий комп’ютер, корисний для наукових завдань. За оцінкою IBM, поточні експерименти приблизно у 230 разів відстають від цього орієнтиру.

Платформу також підключать до Oak Ridge Leadership Computing Facility у штаті Теннессі. Це має допомогти дослідникам вивчати тіснішу інтеграцію квантових і класичних обчислювальних ресурсів. У травні IBM заявляла про намір інвестувати у квантові обчислення понад 10 млрд доларів і створити перший великомасштабний квантовий комп’ютер до 2029 року.

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