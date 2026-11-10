У США корпорація IBM заявила, що припиняє спонсорування американських віз і грін-карт для більшості посад у своєму консалтинговому підрозділі IBM Consulting, де працюють понад 150 тисяч людей. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Причини рішення IBM

Речник IBM повідомив Reuters, що компанія використовувала американські програми віз для висококваліфікованих працівників, аби компенсувати нестачу фахівців. Водночас участь у таких програмах протягом кількох років скорочувалася.

За словами представника компанії, IBM вирішила припинити спонсорування для більшості таких посад через зміни в доступності необхідних навичок і потребах клієнтів.

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Контекст візової політики США

Рішення IBM ухвалене на тлі посиленої уваги адміністрації Дональда Трампа до працевлаштування іноземців у технологічному секторі. За даними Reuters, минулого місяця адміністрація призупинила участь Microsoft, Adobe та кількох великих аутсорсерів, зокрема Cognizant, Infosys і Tata Consultancy Services, у процедурі Permanent Labor Certification. Вона є одним з етапів отримання грін-карти для іноземних працівників.

Раніше Bloomberg повідомляв із посиланням на документ компанії, що працівники, яких зачепить це рішення, зможуть продовжити роботу в IBM за межами США або залишити компанію до кінця року. Торік Білий дім також оголосив про одноразовий збір у розмірі 100 тисяч доларів за нові петиції на візи H-1B.

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