ICE заявила про рекордні 483 200 депортацій у США — The Rio Times

У США Імміграційна та митна служба (ICE) заявила, що у 2026 фінансовому році депортувала 483 200 людей — найбільше за всю історію відомства. Також служба повідомила про понад 491 000 імміграційних затримань. Про це повідомило The Rio Times із посиланням на реліз ICE від 12 листопада.

Показники фінансового року

Йдеться про фінансовий рік США, який тривав з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року. За даними ICE, кількість депортацій перевищила показник попереднього фінансового року, коли відомство звітувало про 442 640 таких випадків.

ICE назвала рекордними за всю свою історію обидва показники — депортації та імміграційні затримання. Оголошена кількість депортацій, 483 200, становить близько 48% від заявленої адміністрацією мети — одного мільйона видворень на рік. Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін пов’язав результати з лідерством президента Дональда Трампа.

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Адміністративні затримання

Майже 475 000 із понад 491 000 затримань були адміністративними. Такі затримання стосуються ймовірних цивільних порушень імміграційного законодавства, а не кримінальних обвинувачень. ICE також повідомила про рекордні 50 925 затримань у серпні та понад 48 000 у вересні.

За аналізом проєкту TRAC при Сірак’юському університеті, у липні та серпні 2026 року формальні видворення становили 63% від депортацій, врахованих ICE. Решту становили добровільні виїзди та повернення.

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