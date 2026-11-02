IEC оцінила кількість спеціальних голосів у ПАР у 780 тисяч — Daily Maverick

У ПАР у перший день спеціального голосування на місцевих виборах Виборча комісія Південної Африки (IEC) оцінила кількість поданих голосів у 780 тисяч. Спеціальне голосування призначене для зареєстрованих виборців, які через інвалідність, хворобу або робочі обов’язки не можуть прийти на дільницю в основний день виборів, повідомляє Daily Maverick.

Затримки в Кейптауні

У Кейптауні затримки торкнулися 217 виборчих дільниць. В IEC пояснили, що розподіл надрукованих бюлетенів тривав до ранніх годин понеділка та не був завершений до запланованого відкриття дільниць о 8:00.

Згодом усі 217 дільниць відкрилися й продовжили роботу. Їхній час роботи в понеділок подовжили до 18:00 замість звичних 17:00, щоб більше виборців змогли проголосувати. Комісія перепросила людей, яких зачепили затримки, та заявила, що проблеми не мали політичних мотивів, а були наслідком напруженого процесу друку й розподілу бюлетенів.

Генеральний директор IEC Сі Мамаболо зазначив, що збої можливі через масштаб виборчого процесу, до якого залучені 127 тисяч працівників і 23 тисячі дільниць. За його словами, організація голосування має поліпшитися наступного дня та в основний день виборів.

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Інциденти та таємниця голосування

Комісія також повідомила про два інциденти з працівниками дільниць. У Квазулу-Наталі заступника голови дільниці збив автомобіль дорогою до дільниці в окрузі уКхахламба; на час брифінгу він залишався в лікарні. У Північно-Західній провінції голова дільниці знепритомніла під час роботи й померла.

Політична аналітикиня SABC Каньї Магубане поскаржилася на розташування кабінок на дільниці Rivonia Village Hall. За її словами, працівники та інші люди в приміщенні могли бачити, як виборці заповнюють бюлетені. IEC заявила, що кабінки мали встановлювати за принципом банкоматів: працівники можуть спостерігати за процесом, але не повинні бачити вибір людини. Комісія також повідомила, що може надати додаткові вказівки, аби працівники не заглядали виборцям через плече.

Спеціальне голосування триватиме 3 листопада з 8:00 до 17:00. Основний день місцевих виборів запланований на 4 листопада.

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