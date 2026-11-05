IEEFA: у чотирьох країнах Азії скасували або зупинили СПГ-проєкти на $67,8 млрд — OilPrice

У Філіппінах, Вʼєтнамі, Таїланді та Бангладеші з 2021 року скасували або зупинили понад половину запропонованих проєктів із виробництва електроенергії на скрапленому природному газі. Оціночна вартість скасованих або таких, що не мають помітного поступу, проєктів становить 67,8 млрд доларів, повідомляє OilPrice з посиланням на Інститут економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA).

49 електростанцій і 22 термінали

Пʼятирічний аналіз IEEFA охопив запропоновані газові електростанції вартістю 109,2 млрд доларів та заплановані термінали для імпорту СПГ ще на 21 млрд доларів. За 2021–2026 роки 49 запланованих електростанцій на СПГ і 22 регазифікаційні термінали або скасували, або вони не продемонстрували помітного поступу.

За оцінкою IEEFA, вартість цих проєктів майже в 4,5 раза перевищує вартість обʼєктів, завершених упродовж того самого періоду. Керівник досліджень СПГ і газу IEEFA Asia Сем Рейнольдс заявив, що зміни на ринках палива, обладнання та валют посилили ризики реалізації СПГ-проєктів у країнах Азії, що розвиваються, а також зменшили передбачуваність доходів, необхідну для залучення фінансування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Витрати та валютні ризики

Серед чинників, які ускладнюють розвиток СПГ-проєктів із 2021 року, IEEFA називає різкі коливання цін на СПГ, знецінення азійських валют щодо долара США, тривалі строки постачання газових турбін на тлі дефіциту обладнання та зростання капітальних витрат.

Фахівець IEEFA Asia з питань СПГ і газу Крістофер Долеман зазначив, що сукупний вплив цих ризиків може підвищити нормовану вартість електроенергії з газових електростанцій на до 130% порівняно з базовими припущеннями 2021 року. Водночас аналітики Wood Mackenzie у вересні заявляли, що розвиток штучного інтелекту та будівництво дата-центрів в Азії можуть істотно збільшити прогнозований попит на СПГ у Південно-Східній Азії.

Читай нас у