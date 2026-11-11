IFAD веде з Саудівською Аравією попередні переговори про агроінвестиції — Asharq Al-Awsat

У Каїрі, Єгипет, Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) повідомив про попередні переговори із Саудівською Аравією щодо співпраці у сфері аграрних інвестицій та розвитку сільських територій. Ідеться, зокрема, про залучення малих виробників в Африці до ринків збуту, фінансування і більших інвестиційних проєктів, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Регіональний директор IFAD у країнах Близького Сходу, Північної Африки, Європи та Центральної Азії Науфель Телаїґ зазначив, що обговорення наразі стосуються пропозицій і можливих механізмів фінансування. За його словами, фонд уже уклав угоду з Public Investment Fund Саудівської Аравії (PIF), однак спільних проєктів ще не реалізували.

Доступ малих фермерів до ринків

У IFAD вважають, що потенційне партнерство має передбачати не лише фінансування. Серед можливих напрямів названо обмін експертизою, розвиток аграрних ланцюгів доданої вартості та контрактне землеробство, яке могло б напряму поєднувати фермерів із покупцями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Телаїґ наголосив, що найбільші труднощі для дрібних виробників виникають на початковій ланці продовольчої системи: їм бракує доступу до води, насіння, енергії, технологій, кредитів та ринкової інформації. За його словами, інвестиції мають приносити вигоду фермерам, а не концентруватися лише у переробці та торгівлі.

Проєкти IFAD у Єгипті

Як приклад роботи фонду в регіоні Телаїґ навів єгипетський проєкт CROWN у губернаторствах Бені-Суейф і Мінья. Він має охопити близько 90 тисяч сільських домогосподарств і поліпшити управління водними ресурсами на 30 тисячах федданів сільськогосподарських земель. Внесок IFAD у проєкт становить 63 млн доларів, а загальний обсяг інвестицій — близько 153 млн євро.

Програма передбачає відновлення зрошувальних каналів, удосконалення обліку та розподілу води, а також застосування сонячної енергії й крапельного зрошення. Активний портфель IFAD у регіоні, за словами Телаїґа, становить приблизно 2 млрд доларів і приблизно порівну складається з коштів фонду та співфінансування.

Читай нас у