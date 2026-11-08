IFPI застерегла Австралію від послаблення авторського права для ШІ — The Guardian

Міжнародна федерація фонографічної індустрії (IFPI) застерегла уряд Австралії від послаблення норм авторського права на вимогу компаній зі штучного інтелекту. Гендиректорка IFPI Вікторія Оклі заявила, що такий крок може зашкодити творчим індустріям і репутації країни, повідомляє The Guardian.

Побоювання музичної індустрії

IFPI представляє організації звукозаписної індустрії в різних країнах. За словами Оклі, представники галузі занепокоєні тим, що Австралія може погодитися на вимоги, які інші держави вже відхилили. Вона наголосила: достатньо однієї юрисдикції зі слабшим захистом, аби компанії могли навчати моделі на музиці з усього світу.

Австралійський уряд розглядає можливі зміни до законодавства про авторське право в межах ширшої політики щодо ШІ, яка також охоплює дата-центри, онлайн-безпеку, ринок праці, енергетику та економіку. Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе раніше обіцяв забезпечити авторам максимальний захист і заявляв, що використання їхніх робіт без оплати було б крадіжкою.

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Дискусія про ліцензування

Деякі компанії у сфері ШІ виступають проти укладення ліцензійних угод за чинними правилами, називаючи цей процес надто складним. Компанія Anthropic запропонувала модель opt-out, за якою вона могла б збирати контент, якщо правовласник заздалегідь не висловив заперечень. Водночас великі ШІ-компанії заявляють, що їм потрібна правова визначеність щодо авторського права для інвестицій в Австралії та навчання моделей у країні.

Оклі зазначила, що музичні лейбли вже уклали десятки ліцензійних угод із меншими ШІ-компаніями в різних країнах. Вона також відкинула твердження, що ліцензування є неможливим, пославшись на досвід музичних платформ Spotify, Amazon Music, Apple і Tidal.

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