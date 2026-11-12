IG Metall у Німеччині схвалила 24-годинні попереджувальні страйки — Tagesschau

Профспілка IG Metall у Німеччині дозволила проведення 24-годинних попереджувальних страйків у металургійній та електротехнічній промисловості. Акції можуть охопити сотні підприємств і мають посилити тиск у тарифних переговорах, які зайшли в глухий кут після трьох раундів, повідомляє Tagesschau.

Страйки можуть пройти на сотнях підприємств

Усі регіональні підрозділи IG Metall у середу подали заявки на проведення 24-годинних страйків. Такі акції є останнім етапом перед голосуванням членів профспілки та можливим безстроковим трудовим конфліктом.

Профспілкове керівництво має визначити тризначну кількість підприємств, де відбудуться акції. Перед страйком працівники на кожному окремому підприємстві мають підтримати його простою більшістю голосів. Дати акцій і перелік компаній, яких вони стосуватимуться, поки не оголосили.

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Розбіжності щодо оплати праці

IG Metall вимагає підвищити оплату праці на 5% протягом року для близько 3,7 мільйона працівників, а також гарантувати збереження робочих місць і підприємств. Роботодавці запропонували відкличну одноразову виплату та підвищення на 1,3% за суттєво довший строк дії угоди.

Представники роботодавців у регіонах назвали анонсовані страйки непропорційними та заявили, що вони можуть спричинити значні економічні збитки для галузі, яка переживає кризу. За даними профспілки, у першій хвилі короткострокових попереджувальних страйків взяли участь близько 464 тисяч працівників. Четвертий раунд переговорів наразі не призначено.

IG Metall уже застосовувала 24-годинні попереджувальні страйки у 2018 році. Тоді в них брали участь приблизно 500 тисяч людей на 250 підприємствах.

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