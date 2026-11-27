«Філадельфія Іглз» перемогли «Даллас Ковбойз» з рахунком 39:38 у матчі NFL на День подяки. Джейк Елліотт реалізував філдгол із 59 ярдів за дві секунди до завершення матчу, а команда з Філадельфії відіграла 21 очко відставання. Як повідомляє Sky Sports, це найбільший камбек в історії матчів NFL на День подяки.

Вирішальна кінцівка матчу

У третій чверті «Ковбойз» мали перевагу в 21 очко, а в четвертій вели з різницею у 14. Наприкінці гри кікер «Далласа» Брендон Обрі не реалізував філдгол із 40 ярдів, який міг збільшити відрив команди до 11 очок.

За дві хвилини до завершення зустрічі «Іглз» скоротили відставання до 36:38. Після цього Прескотта зупинили на четвертій спробі й одному ярді до першого дауну з втратою дев’яти ярдів за 55 секунд до кінця. Під час наступного володіння захисник «Далласа» Марквіс Белл отримав штраф за перешкоду пасу, що дало «Філадельфії» перший даун і допомогло команді вийти на позицію для вирішального удару Елліотта.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Статистика квотербеків

Квотербек «Іглз» Джо Мілтон виконав 21 точний пас із 31 на 331 ярд, оформив три тачдауни та одне перехоплення. Він також самостійно заніс м’яч у залікову зону з 15 ярдів. Ресивер Девонта Сміт зробив 11 прийомів на 200 ярдів і набрав два тачдауни, зокрема після передач Мілтона на 50 і 45 ярдів.

Прескотт завершив гру з 19 точними передачами з 28 на 291 ярд, двома тачдаунами та одним перехопленням. Джавонте Вільямс допоміг «Ковбойз» захопити перевагу 28:10 до великої перерви, тричі занісши м’яч у залікову зону. Після цієї перемоги баланс «Іглз» становить 4-7, тоді як «Ковбойз» опустилися до 5-7.

Читай нас у