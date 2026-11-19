Ігрова компанія Ubisoft оголосила про звільнення 166 працівників у своїх студіях у Монреалі та Квебеку. Як повідомляє Engadget, скорочення переважно стосуються виробничих і допоміжних посад, пов’язаних зі скасованими або переробленими проєктами.

Черговий етап скорочень

Нові звільнення відбулися після попереднього раунду скорочень у січні, який Ubisoft тоді називала остаточним. Відтоді компанія закрила кілька студій і скоротила штат інших підрозділів. За період із квітня до вересня чисельність персоналу Ubisoft зменшилася приблизно на 1 100 осіб.

За даними Engadget, останні скорочення також могли торкнутися частини працівників Vantage Studios — підприємства за підтримки Tencent, яке працює з франшизами Assassin’s Creed, Far Cry та Rainbow Six. У фінансовому звіті Ubisoft назвала ремейк Assassin’s Creed Black Flag значним комерційним успіхом і заявила, що нова корпоративна структура вже дає перші відчутні результати.

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Новий підрозділ ШІ

Ubisoft також оголосила про відкриття нової дочірньої компанії Motherbrain, яка зосередиться на ШІ для інновацій у геймплеї. Її команда створила Teammates — перший ігровий досвід Ubisoft із генеративним штучним інтелектом.

Скорочення в Ubisoft відбуваються на тлі нестабільності на ринку праці в ігровій індустрії. Згідно з опитуванням Game Developers Conference, третина працівників галузі втратила роботу протягом останніх двох років, а 55% респондентів вважають, що генеративний ШІ негативно впливає на індустрію.

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