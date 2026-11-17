IKEA скасувала частину планів щодо відкриття нових магазинів у Великій Британії, пояснивши це витратами на податки для бізнесу та складністю роботи на ринку. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на керівника британського підрозділу компанії Девіда Маккейба.

Плани щодо невеликих магазинів

Йдеться про менші торговельні точки, точних запланованих локацій яких компанія не розкрила. IKEA розвиває формат магазинів площею від 1 тис. до 2 тис. квадратних метрів, зокрема на торгових вулицях і в торговельних парках, замість традиційних великих магазинів за межами міст.

За словами Маккейба, інвестиції в скасовані британські проєкти можуть бути спрямовані до інших європейських країн. Він також заявив, що британський підрозділ IKEA сплачує найбільше податків для бізнесу серед європейських операцій групи та посідає третє місце у світі за цим показником — після США і Китаю.

Продажі майже не змінилися

У фінансовому році, що завершився наприкінці серпня, продажі IKEA у Великій Британії зросли на 0,5% — до 2,26 млрд фунтів стерлінгів. У перші чотири місяці року продажі підвищилися на 4,7%, однак у другій половині року знизилися через слабку споживчу впевненість і тривалий тиск на бюджети домогосподарств.

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Маккейб зазначив, що покупці частіше відмовляються від масштабних оновлень інтер’єру. Замість повної заміни меблів у спальні вони купують одну-дві менші речі та текстиль. За його словами, компанія не очікує швидкого відновлення споживчої впевненості.

IKEA повідомила, що витратила 54 млн фунтів на зниження цін у середньому на 20% для 425 товарів, серед яких книжкова шафа Billy, кушетка Hemnes і крісло Poäng. Компанія також застосовує сезонні знижки перед Різдвом, зокрема на розсувні обідні столи, складані стільці та м’які іграшки.

IKEA відкрила магазин на Оксфорд-стріт у Лондоні, а торік — торговельні точки в Брайтоні, Норвічі та Йорку. Згодом компанія відкрила невеликий магазин у Честері, а також центри планування та замовлення меблів у Данді й Абердіні.

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