Ілон Маск звернувся до Апеляційного суду дев’ятого округу США в Сан-Франциско з проханням скасувати вердикт присяжних у справі, в якій його визнали відповідальним за введення в оману акціонерів Twitter. Як повідомляє Channel NewsAsia, справа пов’язана із заявами Маска під час придбання соціальної мережі за 44 млрд доларів у 2022 році.

Аргументи Маска

У поданні до суду, зробленому в понеділок увечері, Маск заявив, що акціонери не довели зв’язку між його дописом від 13 травня 2022 року та падінням котирувань Twitter. Тоді він написав, що угоду тимчасово призупинено, доки Twitter не покаже, що її платформа не переповнена фальшивими та спам-акаунтами.

Того дня акції Twitter подешевшали на 9,7% — до 40,72 долара. Маск стверджує, що акціонери не довели, ніби це зниження було спричинене суттєво неправдивою інформацією в його дописі. Він також заявив, що інвестори намагаються покласти на нього відповідальність за шахрайство з цінними паперами лише через падіння вартості акцій.

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Позиція акціонерів і рішення суду

Маск також заперечив проти розгляду справи як колективного позову. На його думку, багато інвесторів, які продавали акції Twitter, могли не покладатися на його допис.

Акціонери звинувачували бізнесмена у використанні занепокоєння щодо ботів і спаму, щоб відмовитися від угоди або домогтися нижчої ціни. За їхньою версією, акції Twitter залишалися на нижчому рівні до жовтня 2022 року, коли Маск погодився завершити придбання за початковою ціною 54,20 долара за акцію.

У липні окружний суддя США Чарльз Брейер у Сан-Франциско залишив вердикт у силі, зазначивши, що у справі є суттєві докази неправдивості допису Маска від 13 травня. Один з адвокатів позивачів раніше казав, що в разі остаточного збереження вердикту Маск може сплатити 2,6 млрд доларів плюс відсотки. Після придбання Маск перейменував Twitter на X, а згодом включив платформу до своєї ракетно-супутникової компанії SpaceX.

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