У Нью-Йорку, США, голова та генеральний директор Skydance Девід Еллісон підтвердив, що підприємець Ілон Маск інвестував у компанію та став її акціонером. Про це Еллісон заявив на саміті DealBook, організованому The New York Times, повідомляє Variety.

Суму інвестиції не підтвердили

Раніше CNBC і Semafor писали, що після злиття Маск вклав у Skydance близько 1 млрд доларів. Еллісон визнав факт інвестиції, однак її розмір не уточнив.

Відповідаючи на запитання про можливу довгострокову співпрацю зі Starlink, він сказав, що нині конкретних домовленостей немає. Водночас Еллісон заявив, що високо цінує Маска та вважає його підтримку важливою для компанії. За його словами, Skydance була б рада співпрацювати з підприємцем у майбутньому, якщо для цього з’явиться відповідна можливість.

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Контекст злиття

Skydance утворилася внаслідок злиття Paramount і Warner Bros. Discovery, яке завершили 6 жовтня. За даними Variety, угода оцінювалася у 111 млрд доларів. Найбільша частка в капіталі компанії належить родині Еллісонів за фінансової підтримки засновника Oracle Ларрі Еллісона.

Серед інших інвесторів Skydance видання називає RedBird Capital Partners, яка вклала 4 млрд доларів, а також Лорін Пауелл Джобс, інвестиція якої становила 250 млн доларів. У злиття Paramount і Warner Bros. Discovery також інвестували суверенні фонди Саудівської Аравії, Катару та Абу-Дабі.

Компанія має близько 80 млрд доларів чистого боргу та планує досягти 6 млрд доларів щорічної економії до 2029 року. Для цього Skydance очікує скоротити тисячі працівників.

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