Ільзе Айґнер має стати кандидаткою ХДС/ХСС на пост президента Німеччини — Der Spiegel

Ільзе Айґнер має стати кандидаткою Союзу ХДС/ХСС на посаду федерального президента Німеччини. Про це 6 листопада повідомив Der Spiegel, посилаючись на власну інформацію.

Рішення щодо кандидатури

За даними видання, рішення на користь Айґнер, імовірно, вже ухвалили. Der Spiegel зазначає, що вона має стати кандидаткою Союзу — об’єднання Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

Перед цим дедалі більше відомих політиків ХДС підтримували кандидатуру Айґнер на посаду наступної федеральної президентки Німеччини.

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Посада Айґнер у Баварії

Айґнер є політикинею Християнсько-соціального союзу — ХСС. Вона також обіймає посаду президентки ландтагу Баварії, парламенту цієї федеральної землі Німеччини.

Повідомлення Der Spiegel стосується її можливої участі у виборах наступного глави держави від Союзу ХДС/ХСС.

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