Іман Хеліф має провести дебютний професійний бій 15 грудня в Парижі — Interia Sport

Алжирська боксерка Іман Хеліф має провести 15 грудня в Парижі свій перший поєдинок на професійному рингу. Її суперницею має стати 21-річна нідерландка Кларіда Сарабія, яка виграла всі чотири попередні бої серед професіоналок, повідомляє Interia Sport.

Повернення після Олімпіади

Від Олімпіади в Парижі Хеліф не проводила поєдинків. 9 серпня 2024 року вона здобула там золоту медаль: у фіналі напівсередньої вагової категорії алжирка одноголосним рішенням суддів перемогла китаянку Ян Лю з рахунком 5:0.

Її перший професійний бій раніше планували на квітень 2026 року проти німкені Юлії Ігель. Однак Хеліф знялася з поєдинку через травму плеча.

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Скарга до спортивного арбітражу

Навколо права Хеліф виступати в жіночих змаганнях тривають суперечки. У 2023 році її не допустили до чемпіонату світу через невідповідність кваліфікаційним критеріям, що стосуються статі.

Згодом спортсменка готувалася до чергового аматорського старту, але не дала згоди на генетичне тестування, яке віднедавна передбачають вимоги World Boxing. Вона подала скаргу до Спортивного арбітражного суду та очікує на її розгляд.

Тренер Хеліф Камель Абдесселам заявив, що бій за чемпіонський пояс для його підопічної може бути організований після трьох-п’яти поєдинків. Сама боксерка на пресконференції сказала, що сумувала за виступами на рингу та має намір викластися на повну після переходу в професійний бокс.

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