Пероральний препарат імдатифан у дослідженні фази 1/2 продемонстрував об’єктивну відповідь у 22% пацієнтів із поширеною світлоклітинною нирково-клітинною карциномою — найпоширенішим підтипом раку нирки. Медіанна тривалість відповіді на лікування становила 28,6 місяця.

Про результати відкритого багатоцентрового дослідження повідомляє News-Medical. У випробуванні оцінювали імдатифан, також відомий як NKT2152, як самостійну терапію для пацієнтів, які раніше отримували стандартне лікування.

У дослідження залучили 120 пацієнтів

Загалом до випробування залучили 120 пацієнтів, які отримували препарат у дозах, що поступово підвищувалися. За даними дослідників, лікування переносилося добре, а побічні ефекти були контрольованими та відповідали даним попередніх досліджень інгібіторів HIF-2α.

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Імдатифан є пероральним інгібітором HIF-2α нового покоління. У більшості пухлин при світлоклітинному нирково-клітинному раку накопичується HIF-2α. Белзутифан, інший інгібітор HIF-2α, схвалений Управлінням з контролю за продуктами і ліками США для лікування раку нирки.

Дослідники оцінювали біомаркер KIM-1

Науковці також досліджували рівень KIM-1 у крові як перспективний предиктивний біомаркер для світлоклітинного нирково-клітинного раку. У пацієнтів, які відповіли на терапію, рівень KIM-1 знижувався разом зі зменшенням пухлин після лікування. На думку авторів, це вказує на активність препарату щодо цільового механізму.

Дослідження очолив Тоні К. Чуейрі з Інституту раку Дана—Фарбер. Результати опублікували 27 листопада 2026 року в журналі Nature Cancer. Фінансування надала компанія NiKang Therapeutics.

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