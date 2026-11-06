IMGW оголосив у Польщі попередження про густий туман у 12 воєводствах — Interia

У Польщі Інститут метеорології та водного господарства (IMGW) оголосив попередження першого ступеня через густий туман для всієї території або частини 12 воєводств. Як повідомляє Interia, увечері, вночі та вранці в суботу видимість у багатьох місцях може знизитися до менш ніж 200 метрів.

Де діятимуть попередження

Попередження охоплюють Великопольське воєводство, Члухувський повіт у Поморському воєводстві, більшу частину Західнопоморського, Любуське, Нижньосілезьке, Опольське, Сілезьке, Лодзьке, Свентокшиське, Малопольське та Підкарпатське воєводства, а також південно-західні райони Мазовецького воєводства.

У метеослужбі застерігають, що місцями туман може замерзати та спричиняти слизькість дорожнього покриття і тротуарів. Попередження мають набути чинності о 18:00 у п’ятницю та діяти до 10:00 суботи.

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Холодні ночі та слабкий вітер

Речниця IMGW, синоптикиня Агнешка Прасек повідомила, що Польща залишатиметься під впливом великого антициклону. Така ситуація обмежує розвиток активних зон опадів, однак у листопаді не завжди означає сонячну погоду: за слабкого вітру, високої вологості й тривалих ночей легко утворюються тумани та низька шарувата хмарність.

У суботу температура вдень становитиме переважно від 4 до 9 градусів тепла. Опадів здебільшого не очікують, хоча за низької хмарності місцями можлива слабка мряка. Уночі прогнозують заморозки до мінус 2–3 градусів, а подекуди — до мінус 4 градусів; тумани також можуть місцями утворювати паморозь.

У неділю вранці тумани можуть зберігатися, а вдень температура в більшості регіонів знову коливатиметься від 4 до 9 градусів. Слабкий дощ або мряка можливі лише місцями, вітер протягом вихідних буде слабким.

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