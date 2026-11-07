IMGW оголосив у Польщі попередження про туман у 14 воєводствах — Interia

Інститут метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) видав попередження першого ступеня через густий туман у 14 воєводствах країни. Попередження діятиме із 18:00 суботи до 11:00 неділі, повідомляє Interia.

Де діятимуть попередження

Повністю попередження охоплює Куявсько-Поморське, Великопольське, Любуське, Нижньосілезьке, Опольське, Лодзьке, Свентокшиське та Люблінське воєводства. Також воно діє на значній частині Поморського, Західнопоморського, Мазовецького, Сілезького, Малопольського та Підкарпатського воєводств.

За прогнозом IMGW, у районах дії попередження видимість може знижуватися до менш ніж 200 метрів. Місцями очікується періодично значна хмарність.

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Слизькі дороги

Туман може осідати на поверхнях і спричиняти утворення паморозі. Через це дорожнє покриття може стати дуже слизьким, тому водіям слід бути особливо обережними.

У ніч проти неділі мінімальна температура на південному сході та сході Польщі сягатиме мінус 6 градусів Цельсія. У центральних районах очікується близько мінус 4 градусів, а на заході — близько 0 градусів. Удень температура в жодному регіоні не перевищить 9 градусів.

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