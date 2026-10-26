Імідж Ізраїлю не став пріоритетом перед виборами 27 жовтня — Jerusalem Post

В Ізраїлі напередодні виборів 27 жовтня міжнародний імідж країни та погіршення її становища на міжнародній арені не стали визначальними темами для виборців. Як повідомляє Jerusalem Post, у виборчій кампанії переважають питання безпеки, питання, пов’язані з нападом ХАМАС 7 жовтня 2023 року, а також протистояння навколо прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Безпека важливіша за міжнародну репутацію

Старша наукова співробітниця Інституту досліджень національної безпеки Тель-Авівського університету Офір Даян заявила, що ізраїльтяни усвідомлюють негативне ставлення до країни за кордоном і занепокоєні ним. Водночас, за її словами, це не є пріоритетом, який визначатиме вибір партії чи кандидата. Вона зазначила, що головною темою цих виборів є безпека.

Колишній речник Армії оборони Ізраїлю для міжнародної преси Пітер Лернер назвав міжнародне становище країни другорядним питанням порівняно з дилемою щодо подальшого перебування Нетаньягу при владі та традиційним протистоянням лівих і правих сил.

Старший науковий співробітник Jewish People Policy Institute Яаков Кац вважає, що багато ізраїльтян сприймають зростання антисемітизму у світі як явище, яке триватиме незалежно від дій їхньої держави. На його думку, частина суспільства недооцінює можливі довгострокові наслідки падіння підтримки Ізраїлю, зокрема у США.

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Падіння підтримки та позиції партій

За даними опитування Pew Research Center, проведеного з лютого до травня 2026 року в 36 країнах, медіанний показник негативного ставлення до Ізраїлю становив 67%. На дипломатичному рівні дедалі більше світових лідерів називають воєнні дії Ізраїлю в Газі непропорційними. Дії ізраїльських поселенців на Західному березі Йордану та політика уряду там також спонукали окремі країни обмежити співпрацю або запровадити санкції.

Лише кілька партій серед тих, що можуть пройти до Кнесету, порушують питання негативного міжнародного іміджу Ізраїлю або пропонують способи поліпшити публічну дипломатію. Партія B’Yachad, яку очолюють колишні прем’єр-міністри Нафталі Беннет і Яїр Лапід, обговорює план відновлення зв’язків із єврейською діаспорою. Нова права партія Amcha Yisrael включила до списку активістів публічної дипломатії Йосефа Хаддада та Флер Хассан-Нахум.

Колишній речник ізраїльського уряду Ейлон Леві вважає, що зміна влади не забезпечить різкого поліпшення ставлення до Ізраїлю у світі. Водночас поміркованіший уряд, на його думку, міг би отримати певну прихильність від тих, хто заявляє про підтримку Ізраїлю.

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