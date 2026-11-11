Імпорт диких тварин пов’язали з ризиком зоонозних спалахів — News-Medical

Науковці з Сіаньського університету Цзяотун-Ліверпуль проаналізували дані 214 країн за 39 років і встановили зв’язок між обсягами імпорту диких тварин та вищою ймовірністю появи зоонозних інфекційних захворювань. Результати дослідження, опублікованого в журналі One Health, наводить News-Medical.

Імпорт і поява захворювань

Дослідники окремо оцінювали імпорт та експорт диких тварин. За їхніми висновками, більший обсяг імпорту був пов’язаний із вищими шансами зафіксувати нове зоонозне інфекційне захворювання — тобто таке, що передається від тварин людям. Співвідношення шансів становило 1,23: збільшення показника імпорту на одну одиницю асоціювалося приблизно з 23-відсотковим зростанням шансів появи такого захворювання.

Водночас статистично значущого зв’язку між експортом диких тварин та появою зоонозних інфекцій автори не виявили. Науковці припускають, що імпортовані тварини можуть переносити нові патогени, з якими місцеве населення раніше не контактувало.

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Перевірка даних і екстремальні спалахи

Щоб перевірити, чи не пояснюється зв’язок лише активнішою системою виявлення хвороб або загальним рівнем торгівлі, команда також порівняла дані про незоонозні нові інфекційні захворювання. Найвиразніший зв’язок зафіксували саме для зоонозних інфекцій, зазначили автори роботи.

Окремий аналіз екстремальних випадків показав, що роки з дуже високими обсягами імпорту диких тварин частіше збігалися з дуже великою кількістю зоонозних спалахів. За оцінкою дослідників, екстремальні зоонозні події на 40% частіше траплялися одночасно з високими обсягами такого імпорту. Для експорту цей зв’язок був значно слабшим.

Серед інших чинників, пов’язаних із ризиком появи нових інфекцій, дослідження назвало видове різноманіття ссавців, щільність населення та приріст населення. Автори рекомендували посилити карантин, скринінг патогенів і епідеміологічний нагляд за імпортованими живими дикими тваринами.

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