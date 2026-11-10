Імпорт нафти до Китаю зріс у жовтні до семимісячного максимуму — OilPrice

Китай у жовтні імпортував 41,94 млн тонн сирої нафти, або близько 9,88 млн барелів на добу. Це найвищий показник із березня та на 9,4% більше, ніж у вересні, повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters.

Зростання морських поставок

За даними аналітичної компанії Kpler, морський імпорт сирої нафти до Китаю в жовтні зріс на 12% у місячному вимірі. Водночас загальний обсяг закупівель був на 13,3% меншим, ніж у жовтні 2025 року.

За перші десять місяців 2026 року Китай імпортував на 15,1% менше нафти, ніж за аналогічний період попереднього року. У червні обсяги імпорту, за даними видання, впали до десятирічного мінімуму.

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Поставки із Саудівської Аравії

Імпорт нафти із Саудівської Аравії в жовтні становив 1,62 млн барелів на добу. Цей рівень відповідав саудівським місячним поставкам торік, однак був помітно вищим за показники попередніх місяців 2026 року.

OilPrice зазначає, що після березня Китай переважно використовував накопичені запаси сирої нафти, оцінені у 1,3 млрд барелів, скорочуючи закупівлі на зовнішньому ринку. Від літа імпорт почав поступово відновлюватися, проте ціни на нафту, за оцінкою видання, переважно реагували на геополітичні повідомлення та події на Близькому Сході.

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