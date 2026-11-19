Світові фондові ринки 19 листопада торгувалися без єдиної динаміки, тоді як індекс долара США піднявся до 104 пунктів — найвищого рівня з квітня 2025 року. Інвестори оцінювали перспективу подальшого підвищення відсоткових ставок у США та невизначеність щодо прибутковості великих інвестицій у штучний інтелект, повідомляє Anadolu Agency.

Очікування жорсткішої політики ФРС

Протокол останнього засідання Федеральної резервної системи засвідчив, що частина посадовців могла б розглянути підвищення ставки більш ніж на 25 базисних пунктів наступного місяця, якщо інфляція перевищить прогнози. На цьому тлі дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на три базисні пункти до 5,07% у середу, а на початку торгів у четвер становила 5,06%.

Золото в середу подешевшало на 3,2% — до 3 714 доларів за унцію, найнижчого рівня приблизно за 14 місяців. Посилення долара та очікування агресивнішого посилення політики ФРС тиснули на котирування дорогоцінного металу.

Запаси бензину у США зросли на 5,2 млн барелів — до 215,9 млн барелів, перевищивши очікування. WTI в середу втратила 3% і торгувалася на рівні 81,80 долара за барель, а Brent закрилася нижче 90 доларів за барель уперше з 31 серпня. Аналітики зазначили, що нижчі ціни на енергоносії можуть послабити інфляційний тиск у світі.

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Акції технологічних компаній і європейські біржі

Акції Nvidia у середу впали на 2,9%, попри сильну звітність компанії. Водночас розробник Claude — Anthropic — визначив ціну первинного публічного розміщення на рівні 83 доларів за акцію та продав 980 млн акцій, залучивши близько 81,3 млрд доларів. Компанія мала розпочати торги на Nasdaq у четвер під тікером ANT.

Індекс S&P 500 знизився на 0,23%, Dow Jones — на 1,11%, тоді як Nasdaq Composite зріс на 0,42%. У Європі індекси знижувалися після повідомлень про річну інфляцію в єврозоні на рівні 4% у жовтні. Британський FTSE 100 втратив 1,3%, німецький DAX — 1,19%, французький CAC 40 — 0,85%.

На азійських ринках японський Nikkei 225 зріс на 0,5%, тоді як південнокорейський Kospi знизився на 0,4%, китайський Shanghai Composite — на 0,3%, а гонконзький Hang Seng — на 1,9%.

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