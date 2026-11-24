У Нью-Йорку 24 листопада індекс долара США знизився на 0,52% — до 103,76, віддавши більшу частину приросту попереднього дня. Це сталося після того, як послабилося різке зростання акцій компаній у сфері штучного інтелекту, пов’язане з поверненням Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Очікування щодо ставок ФРС

Американську валюту підтримували очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США: економічне зростання залишається сильним, а інфляція — вищою за цільовий рівень ФРС у 2%.

Водночас керівник глобальної ринкової стратегії Brown Brothers Harriman Еліас Хаддад зазначив, що перевага США за темпами зростання над єврозоною, Великою Британією та Японією у листопаді ще більше звузилася. За його словами, це може тиснути на долар.

За даними інструменту FedWatch від CME Group, учасники ринку ф’ючерсів оцінювали ймовірність підвищення ставки ФРС у грудні у 98%, а шанси на ще одне підвищення в січні — у 66%.

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Рух інших валют

Євро зріс на 0,72% — до 1,0978 долара. Єдину європейську валюту також підтримали дані про сьоме поспіль підвищення ділових настроїв у Німеччині в листопаді.

Японська єна ослабла на 0,11% — до 159,15 єни за долар, тоді як британський фунт зміцнився на 0,59% — до 1,3106 долара. Австралійський долар додав 0,35%, до 0,6649 долара США, але залишався поблизу 11-місячного мінімуму.

За останній місяць австралійська валюта втратила понад 5% щодо долара США на тлі очікувань зниження ставок. Аналітики JPMorgan заявили про суттєве накопичення коротких позицій щодо австралійського долара. За розрахунками LSEG на основі даних американського ринкового регулятора, спекулянти утримували рекордну ведмежу позицію в цій валюті на близько 12,25 млрд доларів.

Біткоїн подешевшав на 1,69% — до 60 255 доларів.

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