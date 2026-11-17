Індекс європейських акцій Stoxx Europe 600 у вівторок знизився на 0,7% станом на 08:25 за Гринвічем, продовживши падіння попереднього дня. Ринок відреагував на посилення США обмежень на доступ Китаю до передових чипів для штучного інтелекту, повідомляє Anadolu Agency.

Технологічний сектор під тиском

Найбільше знижувалися акції технологічних і ресурсних компаній. У плюсі перебувала лише одна галузева група, представлена в індексі. Падіння в Європі відбулося після спаду на азійських ринках, де під тиском опинилися акції компаній Південної Кореї та Тайваню. Інвестори переглядали перспективи бізнесу, пов’язаного зі штучним інтелектом.

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Посилення американських обмежень щодо доступу Китаю до високотехнологічних ШІ-чипів додало невизначеності сектору. Інвестори також очікують фінансових результатів Nvidia, які можуть вказати на силу попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Європейські акції, за даними агентства, менше постраждали від згортання інвестицій у ШІ, оскільки регіональний ринок більшою мірою представлений захисними галузями, зокрема фармацевтикою.

Рух окремих акцій

Акції Deutsche Bank падали до 6,2% після того, як Financial Times повідомила, що німецький банк обробив 582 млн доларів підозрілих платежів, пов’язаних із покійним Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Водночас котирування італійської аерокосмічної компанії Avio зростали до 17% після пропозиції про її поглинання від фінської Iceye. Запропоноване об’єднання має поєднати дві компанії європейської космічної галузі, що консолідується.

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