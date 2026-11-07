Індекс Nepse в Непалі за тиждень знизився на 1,3% — Kathmandu Post

У Непалі основний індекс фондової біржі Nepal Stock Exchange (Nepse) за торговельний тиждень 2–6 листопада знизився на 34,93 пункту, або 1,3%, до 2655,22 пункту. Інвестори фіксували прибуток після зростання ринку, що відбулося по завершенні фестивалю Дашаїн, а торговельна активність сповільнилася, повідомляє Kathmandu Post.

Тижневий обсяг торгів скоротився на 17,88% — з 34,39 млрд до 28,24 млрд непальських рупій. Середньоденний обсяг операцій знизився з 6,88 млрд до 5,65 млрд рупій, а ринкова капіталізація зменшилася приблизно на 60 млрд рупій — до 4,57 трлн рупій.

Більшість секторів завершили тиждень у мінусі

Негативну динаміку показали 11 із 13 галузевих індексів. Найбільше — на 2,8% — впав індекс фінансових компаній. Індекс банків розвитку втратив 2,67%, а банківський та гідроенергетичний індекси знизилися на 1,86% кожен. Водночас індекс Others зріс на 3,02%, а Trading — на 0,37%.

Найбільший обсяг торгів зафіксували в акціях Swet-Ganga Hydropower and Construction — на 1,089 млрд рупій. Вартість паперів компанії зросла на 6,1%, до 332 рупій. Значну активність також показали Ghalemdi Hydro, Sanima Middle Tamor Hydropower і Butwal Power Company. Попри інтерес до окремих енергетичних компаній, гідроенергетичний сектор загалом завершив тиждень зі спадом.

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Аналітики очікують на відновлення активності

Серед банків найбільші обсяги торгів мали Global IME Bank, NIC Asia Bank і Kumari Bank. Акції NIC Asia Bank подорожчали на 5,14%, до 348 рупій, хоча банківський індекс знизився. Серед помітних зростань також були Nepal Reinsurance, Himalayan Reinsurance та Beni Hydropower Project, акції якої додали 18,36%.

Інвестор і аналітик Субас Чандра Дхунгана назвав спад корекцією після фіксації прибутку та припустив, що ринок може відновитися після перерви на Тіхар за відсутності значних політичних чи економічних негативних чинників. На його думку, для стійкішого висхідного руху потрібен щоденний обсяг торгів на рівні 9–10 млрд рупій. Аналітик Джаганнатх Дхунгел очікує кількох сесій бокового руху, після чого підтримку ринку можуть надати сезон дивідендів і поліпшення фінансових результатів компаній.

Індекс Nepse залишився вище 20-денної експоненційної середньої на рівні 2639,74 пункту та 50-денної середньої на рівні 2628,66 пункту. Діапазон 2628–2640 пунктів розглядають як найближчу зону підтримки.

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