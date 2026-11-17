У США індекс волатильності Cboe VIX, відомий як «індекс страху» Волл-стріт, під час торгів 17 листопада зріс майже на п’ять пунктів і на піку сягнув 27,7 пункта. Пізніше він залишався вище 26 пунктів. Це сталося на тлі розпродажу акцій та активного попиту трейдерів на захисні пут-опціони на індекс S&P 500, повідомляє CNBC.

Попит на захист від падіння

Співвідношення обсягу пут- і колл-опціонів на біржовий фонд SPDR S&P 500 ETF (SPY) досягло 1,5 — найвищого рівня від першого тижня квітня, за даними Barchart. VIX зростав чотири дні поспіль і не опускався нижче 16 пунктів від 16 жовтня.

Індекс S&P 500 опустився нижче 7300 пунктів, до найнижчого рівня від червня. Тримісячний індикатор волатильності VIX3M короткочасно піднявся до максимуму з квітня. Водночас Nasdaq 100 утримався на рівні листопадового мінімуму, а VIX залишався нижчим за максимум 5 листопада — 28,4 пункта.

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Побоювання виходять за межі ШІ

На настрої інвесторів вплинули повідомлення про масштабні технічні збої, очікування фінансового звіту Nvidia та майбутнє первинне публічне розміщення акцій Anthropic. Опціони Nvidia на той момент передбачали можливе коливання ціни акцій більш ніж на 7% після звітності — найбільше майже за два роки.

Волатильність S&P 500 у вівторок зросла сильніше, ніж Nasdaq 100. Головний інвестиційний директор SpiderRock Advisors для BlackRock Ерік Метц зазначив, що ринок закладав короткостроковий стрес для великих компаній загалом, хоча занепокоєння технологічним сектором також зберігалося.

Найбільше серед технологічних компаній дешевшали акції розробників програмного забезпечення. Обсяг торгів опціонами на фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF майже вчетверо перевищив середній показник за 30 днів, а в Salesforce пут-контракти переважали над колл-контрактами за обсягу торгів, удвічі більшого за середній.

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