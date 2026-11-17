На фондовому ринку Тайваню індекс TAIEX знизився на 6,03%, або на 2635,04 пункту, до 41 040,08 пункту. Це стало другим за величиною одноденним падінням індексу в пунктах за всю історію. Розпродаж охопив насамперед місцеві технологічні компанії, пов’язані з ланцюгом постачання Nvidia, на тлі невизначеності щодо подальшого керівництва американського виробника чипів.

Розпродаж акцій технологічних компаній

Обсяг торгів сягнув 845,056 млрд нових тайванських доларів, або близько 25,7 млрд доларів США, повідомляє Taipei Times. Аналітик Young Cheng Asset Management Вільям Чень заявив, що за керівництва Дженсена Хуанга Nvidia застосовувала практичний стиль управління: виконавчий директор безпосередньо контролював менеджерів середньої та вищої ланки й окремі проєкти.

За словами Ченя, такий підхід прискорював інновації серед постачальників. Компанії в ланцюгу постачання матеріалів могли впроваджувати нові покоління продукції приблизно за 18 місяців, тоді як за інших умов це могло б тривати близько трьох років. Учасники ринку стежать, чи зможе Nvidia дотримуватися графіка розробки платформ нового покоління та нарощування виробництва.

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Продажі інвесторів і курс валюти

Іноземні інституційні інвестори, місцеві інвестиційні трасти та дилери сукупно продали акцій на 114,05 млрд нових тайванських доларів. Найбільший чистий відтік припав на іноземних інвесторів — 70,19 млрд нових тайванських доларів. Інвестиційні трасти перервали серію з 24 торгових сесій чистих купівель, продавши паперів на 17,96 млрд, тоді як дилери реалізували акцій на 25,9 млрд нових тайванських доларів.

Водночас іноземні інвестори не поспішали виводити кошти з Тайваню та стали чистими покупцями нових тайванських доларів, що обмежило послаблення валюти в другій половині дня. Тайванський долар закрився на рівні 32,886 за один долар США, знизившись на 0,048 нового тайванського долара; обсяг валютних торгів становив 1,722 млрд доларів США.

Nomura Asset Management Taiwan зазначила, що короткостроково на технологічні акції тиснуть невизначеність щодо керівництва компанії та побоювання стосовно оцінок вартості паперів. Водночас зміна керівництва в одній компанії, на думку менеджера активів, не усуне переваг Тайваню в передовому виробництві, масовому випуску продукції та системній інтеграції.

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