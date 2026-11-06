Індекс цін ФАО у жовтні знизився до 133,9 пункту — Asharq Al-Awsat

Світові ціни на продовольство в жовтні дещо знизилися через здешевлення зернових, молочної та м’ясної продукції. Індекс продовольчих цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН становив 133,9 пункту проти переглянутих 135,6 пункту у вересні, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на ФАО.

Водночас показник був на 5,9% вищим за рівень жовтня минулого року. Він також залишався на 16,4% нижчим за пікове значення, зафіксоване у березні 2022 року.

Зернові подешевшали найбільше

Індекс цін на зернові за місяць знизився на 4,5%, а у річному вимірі — на 12,6%. Котирування пшениці впали через слабший імпортний попит та поліпшення прогнозів урожаю, насамперед в Аргентині. Очікування послаблення обмежень для експорту через Чорне море також тиснули на ціни, хоча перебої в чорноморській логістиці стримували їхнє падіння.

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Ціни на кукурудзу знизилися після досягнення трирічного максимуму у вересні. На них вплинули збір урожаю у США, очікування значних запасів у Південній Америці та перспективи послаблення напруженості в Чорноморському регіоні.

Цукор продовжив дорожчати

Індекс цін на рослинні олії зріс на 0,3%: подорожчання соєвої та соняшникової олії переважило зниження цін на ріпакову. Цукор додав 6,6% — це четверте поспіль місячне зростання. Його ціна стала найвищою з грудня 2024 року після того, як опади перешкодили збиранню врожаю в Бразилії; у річному вимірі цукор подорожчав на 28,8%.

Індекс цін на молочну продукцію знизився на 1,1% через дешевші масло та сир за умов достатньої пропозиції й стриманого попиту. Індекс цін на м’ясо впав на 1,2%, хоча залишався дещо вищим за торішній рівень, оскільки ціни на баранину та яловичину знизилися.

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