Індекс цін виробників у США зріс на 6,5% у жовтні — Anadolu Agency

У США ціни виробників у жовтні зросли на 6,5% у річному вимірі — це найвищий показник від листопада 2022 року. У вересні річна інфляція виробників становила 6,3%, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на дані Бюро статистики праці США.

Місячне зростання сповільнилося

Індекс цін виробників для кінцевого попиту у жовтні підвищився на 0,3% проти попереднього місяця. Темпи зростання сповільнилися після підвищення на 1,4% у вересні та на 0,4% у серпні.

Головним чинником місячного зростання стали товари, ціни на які підвищилися на 0,5%. Вартість послуг збільшилася на 0,2%. Ціни виробників без урахування продуктів харчування, енергоносіїв і торговельних послуг зросли на 0,5% другий місяць поспіль, а в річному вимірі — на 4,9% проти 5% у вересні.

Динаміка товарів і послуг

Товари без урахування продовольства та енергоносіїв забезпечили понад 60% місячного приросту цін на товари, подорожчавши на 0,5%. Ціни на продукти харчування зросли на 1,3%, тоді як енергоносії подешевшали на 0,1%.

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Вартість дизельного пального знизилася на 7,9%, а базових органічних хімікатів — навпаки, зросла на 3,9%. Також підвищилися ціни на овочі, газове паливо, авіаційне пальне та перероблене молоде куряче м'ясо. У річному вимірі ціни на товари підскочили на 10,2% — найбільше з жовтня 2022 року.

Ціни на послуги зростали п'ятий місяць поспіль. Витрати на транспортування та складське зберігання підвищилися на 2% і забезпечили три чверті загального приросту цін на послуги. Тарифи на вантажні автоперевезення зросли на 3,9%, тоді як маржа оптової торгівлі машинами й автомобілями зменшилася на 4,2%.

Ціни на оброблені товари для проміжного виробництва підвищилися на 0,4% за місяць і на 14,6% у річному вимірі — найсуттєвіше з липня 2022 року. Водночас ціни на необроблені товари в жовтні знизилися на 3,1%, зокрема енергетичні матеріали подешевшали на 7,7%, а сира нафта — на 10,3%.

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