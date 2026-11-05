Індекс VIX у США зріс більш як на 11 пунктів за день — CNBC

У США індекс волатильності Cboe Volatility Index, відомий як VIX, 5 листопада зріс більш як на 11 пунктів між внутрішньоденним мінімумом і максимумом. Це стало найбільшим одноденним рухом показника з 9 квітня. Приблизно через півтори години після відкриття торгів VIX додав до 5,7 пункту та перевищив позначку 28.

Падіння індексу S&P 500

На тлі руху VIX індекс S&P 500 втрачав 3% і прямував до найгіршого падіння з квітня 2025 року. За даними CNBC, частина трейдерів вважала, що за такого зниження фондового індексу волатильність могла бути ще вищою. Трейдери використовують орієнтир, за яким рівень VIX у 16 пунктів приблизно відповідає руху S&P 500 на 1%.

Ноель Сміт зазначив, що його дані вказували на потребу знизити ризики в портфелях, однак він також допускав можливість купівель після різкого падіння. За його словами, ціни на нафту та ставки суттєво не змінювалися, а рух ринку був схожий на ліквідацію позицій. Він додав, що чув про таку активність з боку одного з хедж-фондів.

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Активність на ринку опціонів

Напередодні VanEck Semiconductor ETF подешевшав на 3%, водночас VIX знизився більш як на чотири пункти. За даними акаунта OddStats у соцмережі X, це був перший випадок в історії ринку, коли такі рухи відбулися одночасно.

Станом на середину дня трейдери уклали майже 800 тисяч контрактів кол-опціонів на VIX. За даними Cboe, це у 3,5 раза перевищувало середній показник за попередні 30 днів.

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