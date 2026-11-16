У США 16 листопада фондові індекси завершили торги істотним падінням на тлі розпродажу акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Dow Jones знизився на 739,38 пункту, або на 1,41%, до 51 608,17 пункту. S&P 500 втратив 145,08 пункту, або 1,92%, і закрився на рівні 7 416,59 пункту, а Nasdaq Composite впав на 626,51 пункту, або на 2,49%, до 24 509,76 пункту.

Як повідомляє Channel NewsAsia, найглибше падіння припало на технологічний сектор. Індекс напівпровідникових компаній SOX знизився на 5,3%, а акції Nvidia подешевшали на 4,1%.

Тиск на акції технологічних компаній

За даними видання, негативні настрої на ринку посилилися після повідомлення про відставку Дженсена Хуанга з посади генерального директора Nvidia. Аналітик з інвестиційної стратегії компанії Baird Росс Мейфілд зазначив, що інвестори чергують інтерес до акцій, пов’язаних зі ШІ, з пошуком можливостей в інших сегментах фондового ринку.

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За словами Мейфілда, ознак панічного виходу інвесторів із цього класу активів немає: учасники ринку натомість звертають увагу на інші сектори.

Очікування звіту Nvidia

Падіння котирувань відбулося напередодні запланованої на вівторок публікації звіту Nvidia про прибутки. Аналітики очікують, що прибуток компанії зросте на 90,4% у річному вимірі, а виторг становитиме 109,10 млрд доларів.

Nasdaq опустився більш ніж на 10% нижче історичного максимуму закриття, досягнутого 6 жовтня, що відповідає визначенню корекції ринку. Інвестори також очікують на публікацію протоколу останнього засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку США, яка може дати сигнали щодо рішення про відсоткові ставки наступного місяця.

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