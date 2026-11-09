Індекси США зросли більш як на 2% на тлі падіння цін на нафту — Channel NewsAsia

Американські фондові індекси 9 листопада суттєво зросли після зниження цін на нафту, яке послабило побоювання інвесторів щодо інфляції. За попередніми даними, індекс S&P 500 додав 2,34% і завершив торги на рівні 7 549,83 пункту, Nasdaq Composite зріс на 2,73% — до 25 250,55 пункту, а Dow Jones піднявся на 2,16% — до 52 394,36 пункту, повідомляє Channel NewsAsia.

Зростання більшості секторів

Дев’ять з 11 основних секторів S&P 500 зросли більш ніж на 1%. Найкращу динаміку продемонстрували промисловий сектор і сектор товарів та послуг не першої необхідності — приблизно по 4% кожен.

Додаткову підтримку ринку надало різке здешевлення нафти. Президент США Дональд Трамп применшив імовірність відновлення ударів по Ірану, що, за даними видання, послабило занепокоєння щодо цінового тиску.

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Nvidia пішла проти ринку

Акції Nvidia, попри загальне зростання технологічного сектора, впали та впродовж сесії досягли найнижчого рівня від 31 березня. Інвестори поставили під сумнів майбутнє генерального директора компанії Дженсена Хуанга на тлі внутрішнього розслідування щодо того, чи була проти нього спрямована діяльність іноземної розвідки.

Водночас індекс Philadelphia Semiconductor Index зріс приблизно на 7% після падіння більш як на 12% минулого тижня. Nvidia була єдиною компанією індексу, чиї акції знизилися в понеділок, тоді як найбільший внесок у зростання зробили Broadcom та Advanced Micro Devices.

Цього тижня Міністерство праці США має оприлюднити дані про інфляцію: звіт щодо індексу споживчих цін за жовтень запланований на вівторок, а щодо індексу цін виробників — на п’ятницю. Згідно з CME FedWatch, очікування підвищення ставки Федеральною резервною системою на грудневому засіданні перевищували 80%.

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